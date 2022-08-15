За одну ночь на Алтае 18-летний парень совершил три угона и одну попытку угона

В 2022 году задержанного сельчанина судили за кражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали 18-летнего парня, которого подозревают в трех угонах и в одной попытке угона за одну ночь.

– По предварительным данным, накануне поздно вечером молодой человек в селе Майорка с территории частного дома угнал мотоцикл «Рейсер». На нем он приехал в село Березовка, где транспорт заглох, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Неподалеку парень заметил открытый ВАЗ-2107 с ключами в салоне. Он завел машину и уехал на ней, но через несколько метров автомобиль заглох.

Тогда молодой человек переключил внимание на «Лексус». Он, правда, был заперт, но злоумышленник не расстроился. Он разбил заднее стекло, залез в салон, но запустить двигатель не смог.

После этого горе-угонщик увидел на другой усадьбе мотоцикл «Пантера». Его злоумышленник смог завести.

– На мотоцикле он вернулся в свое село и спрятал его, чтобы потом продать, - рассказывают в полиции.

Но продать технику парень не успел. Его задержали, а мотоцикл вернули хозяину.

Возбуждено четыре уголовных дела по статьям: «Угон», «Покушение на угон» и «Кража». Уже установлено, что в этом году селянин уже был осужден за кражи.