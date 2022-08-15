Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте
Фото: Анна СЕМИНА
В воскресенье, 14 августа, в Барнауле насмерть сбили пешехода на улице Антона Петрова.
ДТП произошло в районе дома №260. Очевидцы рассказали, что удар был сильный и с пострадавшего даже слетел ботинок. Мужчина упал на асфальт без движения.
– Предварительно установлено, что 26-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, при движении допустил наезд на пешехода мужчину, 1968 г.р., - уточняют в ГИБДД.
Пострадавших переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда медиков.