На Алтае туристы не смогли самостоятельно спуститься с горы

Спасенные туристы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

13 августа в Республике Алтай молодая пара туристов позвонила на телефон службы спасения, потому что в ночи они не могли спуститься с горы.

Звонок на телефон «112» поступил в 21.56.

– Парень из Новосибирска и девушка из Московской области отправились на прогулку в урочище Чек-Чкыш, или как его ещё называют, «Долину горных духов». Возвращаясь, поняли, что в сумерках не могут спуститься с горы самостоятельно. К счастью, они не растерялись и позвонили на единый телефон вызова экстренных служб 112, - рассказывают в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Пожарные незамедлительно выдвинулись на спасение туристов. По опросам молодых людей они поняли, где именно те находятся.

Около часа ночи с помощью спасательной веревки ребят спустили со склона горы в безопасное место и передали родственникам. После завершения спасательной операции, туристы поблагодарили пожарных.