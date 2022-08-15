На выезде из барнаульского аэропорта произошла авария

Авария на Павловском тракте. Скриншот ТК "В курсе 22"

В воскресенье, 14 августа, на выезде из барнаульского аэропорта произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы.

– На Павловском тракте около выезда с моста из аэропорта произошло столкновение легковых автомобилей, - рассказывают в телеграм-сообществе «В курсе 22».

На месте происшествия работали экстренные службы. О возможных пострадавших не сообщается. По версии автомобилистов, авария могла произойти из-за того, что один из участников движения при выезде на Павловский тракт не пропустил автомобиль.