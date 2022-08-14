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Происшествия14 августа 2022 11:08

Водитель на Алтае влетел в столб и умер в машине «скорой помощи»

Травмы получили женщина и ребенок
Александра Сапожкова
На месте, помимо ГИБДД, работали три бригады медиков и сотрудники МЧС

На месте, помимо ГИБДД, работали три бригады медиков и сотрудники МЧС

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жесткое ДТП произошло в Рубцовске днем 14 августа. На ул. Смоленской водитель влетел в опору электроосвещения и погиб.

Как сообщается в телеграм-канале «Инцидент Рубцовск», автомобилист на черном кроссовере пошел на обгон и не справился с управлением. От полученных травм он скончался в машине «скорой помощи».

Его пассажиры - женщина и ребенок, по предварительной информации, находятся в реанимации.

На месте, помимо ГИБДД, работали три бригады медиков и сотрудники МЧС. Мужчина был зажат в автомобиле, отметили очевидцы.