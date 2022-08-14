В Рубцовске на аллею потратили 3,2 млн рублей, а она засохла

Засохшая аллея Фото: Общероссийский народный фронт

В Рубцовске засохла аллея, высаженная в 2021 году на пр. Ленина. На деревья и кустарники потратили из бюджета 3,2 млн рублей.

Как сообщили в регисполкоме Народного фронта в Алтайском крае, сейчас на проспекте стоят только сухие, обгоревшие кусты. Предположительно, деревья погибли из-за отсутствия полива, хотя на содержание зеленых пространств в городе выделили дополнительно более 3 млн руб.

Народный фронт призвал муниципалитет воздействовать на исполнителя контракта по обустройству аллеи и при необходимости направить материалы в правоохранительные и надзорные органы. Также общественники попросили оценить действия должностных лиц администрации Рубцовска.