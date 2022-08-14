Стая собак накинулась на маленькую девочку в Рубцовске

Горожанам страшно выйти на улицу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске стая собак напала на маленькую девочку. Ее спасли неравнодушные прохожие и автомобилисты, сообщили в телеграм-канале «Инцидент Рубцовск».

По словам очевидцев, это произошло на улице Краснознаменской. Ребенок прогуливался в это время со своей собакой.

- Если бы ее не спасли, были бы последствия.., - написала одна из жительниц города.

Она отметила, что сама является мамой и ее крайне беспокоит ситуация с собаками. У женщины во дворе, где много детей, тоже бегают бездомные животные.

- Может быть администрация города будет что-то делать? Организовать отлов и удерживать эти стаи? На улицу страшно выйти! – негодует рубцовчанка.