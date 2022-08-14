Барнаульцы рядом с магазином «Магнит» заметили кучу хлеба в мусорке

Горожан смутил такой способ утилизации продуктов
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Жители Барнаула вечером 12 августа заметили в мусорном баке у дома на ул. Взлетной, 12, кучу хлеба. Там были батоны, булки, нарезанный черный и белый хлеб и другие виды продукции, сообщает «Толк».
«Горожан смутил такой способ утилизации продуктов. Но особого интереса со стороны местных жителей это не вызвало», – пишет издание.
Отмечается, что бак стоит рядом с магазином «Магнит». И продукция – скорее всего, просрочка из магазина.