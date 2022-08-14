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Общество14 августа 2022 7:11

Барнаульцы рядом с магазином «Магнит» заметили кучу хлеба в мусорке

Скорее всего, это была просроченная продукция
Александра Сапожкова
Горожан смутил такой способ утилизации продуктов

Горожан смутил такой способ утилизации продуктов

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Жители Барнаула вечером 12 августа заметили в мусорном баке у дома на ул. Взлетной, 12, кучу хлеба. Там были батоны, булки, нарезанный черный и белый хлеб и другие виды продукции, сообщает «Толк».

«Горожан смутил такой способ утилизации продуктов. Но особого интереса со стороны местных жителей это не вызвало», – пишет издание.

Отмечается, что бак стоит рядом с магазином «Магнит». И продукция – скорее всего, просрочка из магазина.