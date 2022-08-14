Биолог объяснила внезапное «вторжение» богомолов в Бийск

Эти насекомые очень прожорливые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор биологических наук Людмила Комарова объяснила внезапное нашествие богомолов в Бийске. Горожане встречают этих насекомых на улицах, в домах и даже в машинах.

- Вероятнее всего, они к нам пришли из Узбекистана и Таджикистана, потому что они мигрируют, как тараканы, и очень быстро размножаются. Или их завезли вместе с продуктами, или, может быть, молодые личинки легко перелетают, - пояснила ученая "Бийскому рабочему".

Отчасти нашествие связывают с тем, что этим летом в регионе было мало комары. А когда освобождается одна экологическая ниша, ее занимают другие особи.

Богомолы не могут нанести физический вред человеку, если к ним не приставать (они способны передними конечностями поранить человека). Однако, если их полчища распространятся, то из-за отсутствия естественного корма они могут начать поедать пчел. С другой стороны, прожорливый богомол уничтожает всех вредителей на полях и в огородах.