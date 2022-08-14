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Происшествия14 августа 2022 4:07

Крюк автокрана влетел в лобовое стекло барнаульской маршрутки

ДТП произошло 14 августа на улице Загородной
Александра Сапожкова
Авария случилась на ул. Загородная в районе пересечения с ул. Челюскинцев

Авария случилась на ул. Загородная в районе пересечения с ул. Челюскинцев

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 14 августа в Барнауле произошло ДТП с участием общественного транспорта и автокрана. По словам очевидцев, у автокрана отказали тормоза.

Как сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», авария случилась на ул. Загородная в районе пересечения с ул. Челюскинцев.

- Автокран ЗИЛ протаранил маршрутку №65. Все живы, - сообщают свидетели.

На фото видно, что крюк от автокрана влетел прямо в лобовое стекло маршрутки. При этом оно сильно потрескалось. Повредился также и корпус транспортного средства.