Сейчас билеты на рок-концерт "Ветер Сибири" вновь продают по цене от 3,5 до 15 тысяч рублей Фото: Николай ХИЖНЯК

Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири» начали обратный отсчет до мероприятия, сообщается в телеграм-канале «Бийск 22».

- Остался ровно год до его проведения! Вы остались с нами на 2023 год, а это значит, что «Ветру Сибири 2023» быть! — приводит канал слова организаторов.

Концерт пройдет в аэропорту Бийска с 11 по 13 августа. Среди участников заявлено более 30 групп («Сплин», «Звери», «Тараканы» и др.)

Напомним, трехдневный рок-фестиваль должен был пройти в августе 2022 года в Бийске, но его отменили из-за неблагоприятной ситуации по ковиду. При этом организаторы не торопятся возвращать билеты, поэтому зрители начали подавать в суд.

Сейчас билеты вновь продают по цене от 3,5 до 15 тысяч рублей.