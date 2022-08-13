В Барнауле после шторма отключилось электричество и затопило дороги

Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 13 августа, в Барнауле прошел сильный ливень. После шторма у части города пропало электричество, также затоплены дороги, сообщает мэрия.

В настоящее время горслужбы работают на участках, где бушевала непогода.

- Подачу света восстановили в поселках Лебяжьем, Лесном и Ягодном, Бельмесево, работы вели ООО «БСК» и «Пригородные РЭС». Работы по восстановлению подачи электроэнергии ведутся в частном секторе Центрального района по улицам Фомина и Аванесова, - отметили в администрации.

А в поселке Центральном помимо электричества, пропала и вода. Сейчас «Пригородные РЭС» восстанавливают подачу ресурсов.

Силами спасателей откачивается вода на улице Короленко, 121, где подтопило двухэтажный дом. На дорогах работают сотрудники МБУ «Автодорстрой», чтобы помочь ливневкам справиться с потоком воды. Остановки транспорта не было.

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