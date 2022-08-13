Парень и девушка отправились на лодочную прогулку и утонули на Алтае

Погибшие решили прокатиться на лодке
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае погибли молодые парень и девушка. Как сообщает телеграм-канал “В курсе 22”, ЧП произошло на Гилевском водохранилище 12 августа.
По данным канала, погибли 21-летний парень из села Савушки и 18-летняя девушка из Барнаула. Тело девушки уже удалось найти, а молодого человека еще ищут.
- Они плавали на резиновой лодке и в какой-то момент лодка перевернулась, - уточняет канал.
Правоохранительные органы пока данную информацию не комментировали.