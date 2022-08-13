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Звезды13 августа 2022 10:58

В барнаульском пабе пройдет бесплатный марафон сериалов для взрослых

Телеканал 2x2 покажет свои культовые сериалы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова

16 августа в Барнауле пройдет акция «Городской кинотеатр 2х2». Телеканал 2х2 покажет свои сериалы для взрослых на большом экране.

Барнаульцы смогут посмотреть культовые сериалы студии и независимых аниматоров: «Нигдегород и его окрестности», «Возврату не подлежит», «Подозрительная Сова», «Осторожно, Киберземляне!», «9 жизней» (18+). Посмотреть анимацию на большом экране можно будет в пабе «Крафтер» с 20:00 до 23:00.

Для просмотра необходима регистрация по ссылке. Бесплатный показ стартует 16 августа в 20:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 13.