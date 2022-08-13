На Алтае вор под покровом ночи проник в чужой дом и украл телевизор

Ущерб составил 15 тысяч рублей
Фото: Анна Перевощикова
В Целинном районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу из частного дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ущерб составил 15 тысяч рублей.
С заявлением в полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что когда её не было дома, кто-то проник и украл из жилища телевизор. Вскоре полицейским удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 31-летний мужчина. Он уже признался в содеянном.
- Со слов задержанного, телевизор он попытался продать сельским жителям, но у него это не вышло, и оставил его себе. Телевизор в настоящее время возвращен владельцу, - подчеркнули в полиции.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.