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Дом. Семья13 августа 2022 7:02

В Алтайском крае закрыли экотропы из-за активности медведей

Это связано с резким увеличением числа особей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Это связано с резким увеличением числа особей

Это связано с резким увеличением числа особей

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Алтайском крае закрыли экологические тропы в заказнике “Чинетинский”. Как сообщили в Минприроды региона, решение было принято в связи с резким увеличением числа особей медведя в этих местах.

В настоящий момент закрыты тропы “Медвежья” и “Волчья”. На особо охраняемой природной территории и так высокая плотность нахождения зверя, а теперь ситуация стала опаснее для жизни и здоровья туристов, гуляющих без сопровождения госинспекторов КГБУ "Алтайприрода".

- Осложняет ситуацию отсутствие сотовой связи, удалённость и сложность маршрута, - подчеркнули в министерстве.

Данные меры рекомендованы, чтобы предупредить несчастные случаи с отдыхающими.

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