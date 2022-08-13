Следком проводит проверку по факту ДТП с туристами на Алтае

СК проверяет сообщение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай следственные органы проводят доследственную проверку по сообщению о травмировании туристов в Чемальском районе. Как ранее сообщала “Комсомолка”, во время экскурсии перевернулся грузовик с отдыхающими.

Предварительно установлено, что в августе этого года туристы с детьми шести и 10 лет пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ГАЗ 66.

Сейчас следователи проводят проверку, но в случае выявления факта оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в соцсетях сообщалось, что одна из туристок сломала руку, дети получили закрытую черепно-мозговую травму, ударившись о камни. При этом пострадавшим якобы не оказали помощь, а в автомобиле не оказалось аптечки.

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