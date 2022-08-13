Пьяный дедушка избил прибывшего на вызов полицейского на Алтае

Мужчину будут судить Фото: Олег УКЛАДОВ

67-летнего жителя Табунского района будут судить за насилие в отношении полицейского. Как сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю, правоохранитель прибыл на вызов о том, что в доме может находиться в опасности ребенок.

В апреле этого года в органы опеки и попечительства комитета администрации Табунского района поступило сообщение от местных жителей о том, что в одном из сел может находиться в опасности ребенок. На место отправили полицейских, чтобы выяснить все обстоятельства. В доме находились пьяные мать и дедушка, а также девятилетняя девочка. При этом условия для жизни и здоровья ребенка были угрожающими.

Мужчина после прибытия полиции стал оскорблять сотрудника и пять раз ударил его в грудь и по голове. После возбуждения дела обвиняемый свою вину признавать не стал, уголовное дело передано в суд.