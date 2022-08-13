Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым

Михаил Мишустин и Олег Хорохордин Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

В пятницу, 12 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Республику Алтай. В Горно-Алтайске он встретился с главой региона Олегом Хорохординым. Об основных итогах встречи рассказали в республиканском правительстве.

Во время встречи глава региона и премьер-министр обсудили реализацию программы социально-экономического развития. Так, в Республике Алтай было создано 611 рабочих мест, кроме того, 21 инвестиционный проект нашел поддержку. Всего в республике до конца года будет создано 365 рабочих мест, привлечено 382 млн рублей инвестиций, ввели в эксплуатацию две новых котельных и 9 км газораспределительных сетей, а также один объект образования.

На строительство классического лицея и общежития для студентов из других регионов выделен участок, будет привлечено дополнительное финансирование.

На Алтае близится к концу возведение агропромышленного комплекса «Амза». Планируется, что его откроют 10 сентября, уже к 2024 году он сможет выйти на полную мощность. Всего в республике за три года почти 6 тысяч предпринимателей получили поддержку на общую сумму 4,3 млрд рублей.

Также на встрече затронули тему Телецкого озера. Там планируется построить четвертое водоочистное сооружение.

Напомним, также Михаил Мишустин провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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