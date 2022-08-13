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Общество13 августа 2022 3:05

Неизвестные вынесли почти 170 двигателей с завода “Ротор” в Барнауле

Их ищут полицейские
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В период с 9 по 11 августа неизвестные вынесли 168 двигателей для мясорубок со склада завода “Ротор” в Барнауле. Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, территория была хорошо охраняемой, но и это не защитило завод от воров.

В настоящий момент сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств кражи и устанавливают личности подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.

Автор канала уточняет, что правоохранители проверяют пункты приема цветмета, куда злоумышленники могли сбыть товар с приборостроительного завода.