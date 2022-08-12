Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с алтайским губернатором

Михаил Мишустин Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 августа в рамках рабочего визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Республику Алтай состоялась его встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Об этом сообщает правительство региона.

На встрече в частности обсуждалась реализация программы социально-экономического развития края, по которой региону ежегодно выделяется 1 млрд рублей. Также обсудили строительство жилья и социальных объектов. Плюс к этому Виктор Томенко проинформировал премьера о текущей ситуации в промышленности региона.

- Губернатор выразил благодарность правительству РФ за меры поддержки, которыми в текущем году воспользовались промышленные предприятия Алтайского края, - отметили в алтайском правительстве.

Виктор Томенко представил премьер-министру информацию и о строительстве новых школ. Губернатор подчеркнул, что ввод новых школ позволит существенно уменьшить число детей, обучающихся во вторую смену.