Отключение затронет 13 жилых домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 августа у части жителей Ленинского района Барнаула ограничат подачу горячего водоснабжения. Это связано с реконструкцией теплосети на улице Георгия Исакова рядом с домом №189, сообщает СГК.

- На участке предстоит заменить 64 метра коммуникаций. В связи с этим отключение продлится с 8 часов 15 августа до 12 часов 16 августа, - уточнили в компании.

Отключение затронет 13 жилых домов, детсад и школу по ул. А. Петрова и Г. Исакова.

Список адресов:

- ул. А. Петрова: 180, 182, 184, 184а, 186, 194, 192,

- ул. Г. Исакова: 183, 195, 185, 197, 199, 181, 191, 193.