Директора строительной фирмы на Алтае признали виновным в хищении денег при капремонте школы

Осужденный похитил более 2,2 млн рублей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае вынесли приговор директору ООО «Строй-Гарант». Мужчину признали виновным в хищении крупной суммы при капремонте Кулундинской средней школы №5, сообщает алтайский Следком.

По данным следствия, летом 2018 года строительная организация и учебное учреждение заключили контракты на ремонт здания. Директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы с указанием работ, которые в действительности выполнены не были.

- Таким образом осужденный похитил более 2,2 млн рублей, причинив муниципальному общеобразовательному учреждению ущерб в особо крупном размере, - сказали в Следкоме.

Мужчина вину не признал. Тем не менее, суд, признал его виновным и назначил наказание три года лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденному придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.