На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Новосибирска

Перевернувшийся ГАЗ-66 с туристами. Скриншот страницы vk.com/incident_nsk

В Республике Алтай произошло ДТП с туристами из Новосибирска – во время экскурсии их грузовик перевернулся.

– Наш автомобиль ГАЗ-66 перевернулся, дети 6 и 10 лет ударились головой о камни, диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма». Также, девушка сломала руку. Абсолютно никакой помощи не было нам оказано, в автомобиле не было даже аптечки, носилок, - рассказала участница сообщества «Инцидент Новосибирск».

В итоге возвращаться пострадавшим пришлось на попутках, а до них еще пешком 3,5 часа.

По словам пострадавшей, экскурсия стоила 3700 рублей с человека. При этом ей известно, что в этом году автомобиль уже переворачивался, но на поездку туристы все же согласились.

– В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уточняются место, время, причины и обстоятельства происшествия, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.