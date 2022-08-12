Ветеран ВОВ из Барнаула отметила 103-й день рождения

Надежда Мордовцева прошла фронт и несколько концлагерей и выжила Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 12 августа, ветеран Великой Отечественной войны и узница концлагеря Надежда Мордовцева отметила 103-й день рождения.

– Удивительная, сильная духом и до сих пор прекрасная женщина встретила свой день рождения в окружении людей, которые пришли выразить ей свою благодарность и свое почтение, - рассказывают в мэрии.

Среди тех, кто в этот день пришел поздравить ее, был глава администрации Центрального района Максим Сабына, замминистра образования края Галина Синицына, председатель комитета по социальной поддержке города Барнаула Татьяна Королева и другие.

В честь дня рождения Надежды Георгиевны члены движение «Волонтеры Победы» заменили именную табличку, которая была установлена около высаженной рябины во дворе ее дома, а под окнами устроили настоящий концерт.

Надежда Георгиевна уникальный человек. Она родилась в селе Косиха, а после 10 класса ее отправили учительствовать в село Полковниково. Там ее наставником стал отец второго космонавта планеты Степан Титов.

В 1941 году она прошла обучение на радистку и отправилась на фронт. Была командиром взвода связисток, помогала раненным, а летом 1942 года сама была ранена и попала в плен. Прошла несколько концлагерей и выжила! Вернулась домой, отучилась на учителя и пошла работать в школу.

Несмотря на преклонный возраст, Надежда Георгиевна продолжает вести активный образ жизни.