Барнаульские «Динамо» и «Темп» сыграют на Кубке России по футболу

Игра состоится на стадионе "Динамо" Фото: Анна СЕМИНА

Профессиональная футбольная команда «Динамо-Барнаул» и любительский «Темп» сыграют на Кубке России.

Это стало известно из опубликованной Российским футбольным союзом схемы турнира. Барнаульское дерби состоится в рамках 1/256 финала.

– В Кубке России сезона 2022-2023 годов сыграют все представители российской премьер-лиги (РПЛ), 17 команд первой лиги, 59 команд второй лиги и 11 любительских клубов. Розыгрыш турнира пройдет двумя путями – регионов и РПЛ. Победители двух сеток встретятся в главном финале, - пишет «Толк».

«Динамо-Барнаул» и «Темп» сыграют 17 августа в 18.00. Матч пройдет на стадионе «Динамо».

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