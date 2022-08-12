39-летняя женщина в Барнауле украла розовый детский велосипед

Похищенный велосипед стоимостью 4 тыс. рублей у женщины изъяли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 39-летнюю женщину подозревают в краже детского розового велосипеда-коляски. Она заметила его на улице у подъезда.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 40-летняя местная жительница во время прогулки с дочерью оставила велосипед и отлучилась буквально на пару минут. А выйдя на улицу, обнаружила пропажу.

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемую, она уже дала признательные показания. Похищенный велосипед стоимостью 4 тыс. рублей у женщины изъяли. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража».