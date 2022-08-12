Рубцовск может стать «Городом трудовой доблести»

Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почетное звание Фото: Олег УКЛАДОВ

На августовской сессии Алтайского заксобрания депутаты рассмотрят вопрос о присвоении Рубцовску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте АКЗС.

Впервые с таким предложением два года назад выступили члены рубцовского отделения партии «Единая Россия». Их инициативу поддержали местные депутаты. Тогда среди жителей региона провели голосование за город, достойный звания «Город трудовой доблести». В списке претендентов также были Бийск, Барнаул и Новоалтайск. По итогам наибольшее количество голосов набрал Барнаул – он получила такой статус в прошлом году. За Рубцовск собрали более 9 тыс. подписей.

- Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почетное звание, поэтому в краевое Заксобрание продолжают обращаться инициативные жители, - отметили в АКЗС.

Уточняется, что указ о присвоении этого звания подписывает президент РФ Владимир Путин.