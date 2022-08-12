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Общество12 августа 2022 8:15

Рубцовск может стать «Городом трудовой доблести»

Инициативу рассмотрят на августовской сессии Алтайского Заксобрания
Александра Сапожкова
Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почетное звание

Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почетное звание

Фото: Олег УКЛАДОВ

На августовской сессии Алтайского заксобрания депутаты рассмотрят вопрос о присвоении Рубцовску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте АКЗС.

Впервые с таким предложением два года назад выступили члены рубцовского отделения партии «Единая Россия». Их инициативу поддержали местные депутаты. Тогда среди жителей региона провели голосование за город, достойный звания «Город трудовой доблести». В списке претендентов также были Бийск, Барнаул и Новоалтайск. По итогам наибольшее количество голосов набрал Барнаул – он получила такой статус в прошлом году. За Рубцовск собрали более 9 тыс. подписей.

- Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почетное звание, поэтому в краевое Заксобрание продолжают обращаться инициативные жители, - отметили в АКЗС.

Уточняется, что указ о присвоении этого звания подписывает президент РФ Владимир Путин.