Михаил Мишустин на Алтае проводит совещание по развитию туризма

Фото пресс-службы правительства Алтайского края

12 августа в Горно-Алтайске с рабочей поездкой находится Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ проводит совещание по развитию туризма, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

В работе делегации принимают участие также руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Участвуют и представители туриндустрии Крыма, Ставропольского, Приморского, Алтайского краев, Республики Алтай и другие.

- Михаилу Мишустину представили выставочные стенды с презентацией инвестпроектов. Алтайский край в частности презентовал экотропу «Бирюзовая», юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье», курорт «Белокуриха горная», горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь», - рассказали в правительстве.

Отметим, что Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа с 12 по 16 августа. Изначально планировалось, что он посетит и Алтайский край, однако позже выяснилось, что его маршрут лежит через Республику Алтай.