На Алтае средь бела дня украли часть строящегося дома

Обвиняемым грозит до шести лет колонии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республики Алтай завершено расследование уголовного дела о краже части строящегося дома.

– Обвиняемые днем 18 марта приехали на принадлежащем одному из них тракторе «Т-16» на окраину села Тихонькая, где у строящегося дома выпилили часть стены из бруса, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры республики.

Таким образом, им удалось присвоить себе 13 брусьев размерами 15х15х340 см. Общая стоимость ущерба составила 20 тысяч рублей. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

8 августа прокурор Усть-Коксинского района утвердил обвинительное заключение и передал материалы дела в суд. В краже обвиняют двух жителей села Тихонькая. Свою вину они уже признали в полном объеме, а похищенное имущество вернули потерпевшей.

За кражу им грозит до шести лет лишения свободы.