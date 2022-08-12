В Рубцовске пожарные на руках выносили из горящего дома пострадавших

Пожарные, спасшие жильцов дома Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью, 9 августа, в Рубцовске произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном доме. Пожарным пришлось на руках выносить жильцов.

ЧП произошло на улице Тихвинской.

– По прибытию подразделений из окна квартиры выбивался огонь, в подъезде было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы, включившись в аппараты, при разведке установили, что в одной из заброшенных квартир горит бесхозная мебель, - сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Изучив периметр, помощник начальника караула Андрей Сёмкин обнаружил в квартире на первом этаже троих людей, которые просили о помощи. Сильное задымление уже было и в квартире, так что выйти через подъезд они не могли, а на окнах были решетки.

Пожарные оперативно приняли решение срезать их, после чего забрались внутрь помещения и на руках спустили коллеге пострадавших.

Возгорание же было ликвидировано в считанные минуты. А в результате оперативных действий спасателей, никто из жильцов не пострадал. Госпитализация или медпомощь им не потребовалась.