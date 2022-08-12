Бийчанка поверила приветливому незнакомцу и лишилась баснословной суммы

Это были деньги от продажи авто и недвижимости, а также кредитные средства Фото: Олег УКЛАДОВ

48-летняя бийчанка попалась на уловки мошенника. Женщина увидела рекламу, обещающую быстрый заработок, но в итоге сама лишилась огромной суммы, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Ей позвонил якобы представитель фирмы. Приветливый мужчина в деталях рассказал о невероятной доходности почти в 200%. А чтобы начать зарабатывать, нужно просто внести деньги на брокерский счет. Чем больше сумма, тем больше бонусов, - рассказали в полиции.

За восемь месяцев общения с менеджером женщина перевела более 9 млн рублей. Это были деньги от продажи авто и недвижимости, а также кредитные средства. Однако вывести их не получалось.

- Сначала менеджер потребовал оплатить страховку, комиссию, пошлины и штрафы. Но даже после этого вывести не удалось. И тогда стало понятно, что вся сумма ушла в карман мошенников. Больше на связь с потерпевшей никто не выходили, - уточнили в ГУ МВД.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.