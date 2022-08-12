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Происшествия12 августа 2022 4:27

В Барнауле задержали мужчину, ранившего ножом пассажира маршрутки

Сейчас полиция проводит проверку
Александра Сапожкова
Двум мужчинам сделали замечание, чтобы они не матерились при детях

Двум мужчинам сделали замечание, чтобы они не матерились при детях

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали двух мужчин, которые в пьяном состоянии устроили поножовщину в маршрутке №32. Сейчас в отношении них проводится проверка, принятие процессуального решения контролирует прокуратура края, сообщает «Банкфакс».

Напомним, инцидент произошел 11 августа. Двум мужчинам сделали замечание, чтобы они не матерились при детях. В итоги начались разборки, и дошло до того, что один достал нож и ранил пассажира, который ехал с ребенком (ранее сообщалось, что ранили якобы этого ребенка, однако информацию опровергли в Следкоме).

После мужчины попытались скрыться, но их удалось поймать и передать в руки полицейских. Стражи порядка уже проводят проверку. Также подключилась прокуратура: в ведомстве сообщили, что описанный конфликт действительно имел место, а ребенком раненого мужчины оказалась 12-летняя девочка, которая не получил телесных повреждений.