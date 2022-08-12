В Барнауле задержали мужчину, ранившего ножом пассажира маршрутки

Двум мужчинам сделали замечание, чтобы они не матерились при детях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали двух мужчин, которые в пьяном состоянии устроили поножовщину в маршрутке №32. Сейчас в отношении них проводится проверка, принятие процессуального решения контролирует прокуратура края, сообщает «Банкфакс».

Напомним, инцидент произошел 11 августа. Двум мужчинам сделали замечание, чтобы они не матерились при детях. В итоги начались разборки, и дошло до того, что один достал нож и ранил пассажира, который ехал с ребенком (ранее сообщалось, что ранили якобы этого ребенка, однако информацию опровергли в Следкоме).

После мужчины попытались скрыться, но их удалось поймать и передать в руки полицейских. Стражи порядка уже проводят проверку. Также подключилась прокуратура: в ведомстве сообщили, что описанный конфликт действительно имел место, а ребенком раненого мужчины оказалась 12-летняя девочка, которая не получил телесных повреждений.