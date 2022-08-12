Массовая гибель пчел из-за пестицидов произошла в 14 районах Алтайского края

В Россельхознадзор поступило 26 обращений Фото: Олег УКЛАДОВ

В 14 районах Алтайского края летом 2022 года произошла массовая гибель пчел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор по краю и Республике Алтай.

В ведомство поступило 26 обращений из Алейского, Бийского, Петропавловского, Тальменского, Калманского, Усть-Калманского, Заринского, Косихинского и других районов. Исследования показали наличие пестицидов в подморе пчел и растениях.

- Мор произошел из-за применения пестицидов и агрохимикатов на землях сельхозназначения с нарушением регламента. Кроме того, установлены факты обработки препаратами, имеющими высокий класс опасности для пчел, - рассказали в Россельхознадзоре.

В отношении сельхозтоваропроизводителей Петропавловского и Усть-Калманского районов возбуждено семь административных дел по статье "Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами". Выдано четыре предписания об устранении нарушений.

- В отношении нарушителей будут принимать решения об изменении категории риска на более высокую и усиленном контроле за их деятельностью, - отметили в ведомстве.