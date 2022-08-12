Роспотребнадзор дал комментарий по поводу возврата денег зрителям рок-фестиваля «Ветер Сибири»

Некоторые зрители не могут вернуть деньги за билеты на рок-концерт "Ветер Сибири" Фото: Николай ХИЖНЯК

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию по поводу возврата денег зрителям отмененного рок-концерта "Ветер Сибири". Официальный ответ ведомства опубликовал один из участников группы "Унесенные Ветром Сибири".

В Роспотребнадзоре в частности отметили, что при отмене организатором мероприятия потребитель имеет право получить деньги за билет в полном объеме, так как в указанный срок услуга не оказана. Зрители могут также требовать возмещения убытков. Они вправе согласиться на изменение даты концерта, но делать этого не обязаны.

При этом требования потребителя могут не удовлетворить, если организатор докажет, что нарушение сроков произошло из-за непреодолимой силы или по вине потребителя.

- На сайте ООО "Музыкальный "Ветер Сибири" размещена информация о переносе фестиваля на 2023 год. Организатор ссылается на получение уведомления от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости переноса на другие даты (при этом суть уведомления не раскрывается). Однако указывается факт необходимости подготовки и проведения мероприятия на высоком уровне, в связи с чем сроки определены на 11-13 августа 2023 года, - поясняют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендовали пострадавшим в случае отказа возвращать деньги обращаться в суд.