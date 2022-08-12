В барнаульской маршрутке ножом ранили мужчину, который ехал с ребенком

Мужчина якобы попал в ногу двухлетнему ребенку Фото: Олег УКЛАДОВ

11 августа в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация о том, что в маршрутке №32 ножом ранили пассажира.

По словам очевидцев, двое пьяных мужчин громко матерились, и им сделали замечание. В итоге начались разборки, и дошло до того, что один достал нож и якобы попал в ногу двухлетнего ребенка.

- Они сразу же вышли на остановке "Озерная" и бросились убегать. За ними выбежали мужчины, в том числе отец ребенка, прихватив по пути палки. В итоге один залез в яму, другой свалился "намертво" пьяным возле кустов. На место прибыла полиция. Ребенок с матерью в больнице, - написали в паблике.

В алтайском Следкоме опровергли информацию о ранении ребенка. По данным ведомства, пострадал его отец. Сейчас идет разбирательство.