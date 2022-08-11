В Барнауле поймали полицейского, который покрывал махинации автосалона

По версии следствия, полицейский получил 1 миллион 300 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле заключили под стражу оперативника антикоррупционного отдела полиции по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он связан со скандальным автосалоном.

- По данным следствия, с августа 2021 по июнь 2022 года подозреваемый получил частями деньги от представителя двух автосалонов Барнаула на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

За эти деньги полицейский должен был оказывать покровительство организации и фактически закрывать глаза на их финансовые махинации. Преступление было раскрыто оперативными сотрудниками отдела собственной безопасности регионального главка МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Расследование продолжается.