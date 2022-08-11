В Бийске в первый же день работы сломался «собянинский» трамвай

"Собянинский" трамвай в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске выпустили на линию «собянинский» трамвай и он сломался в первый же день.

– На остановке «Дом Советов» 11 августа около 17 часов вечера снова возникли неполадки с вагоном. Пассажиров попросили покинуть вагон, а на рельсах стала образовываться пробка из трамваев, - пишет «Бийский рабочий».

Это уже второй случай. Первый произошел в первый же день работы трамваев. Горожане шутят, что москвичам просто не нравятся дороги Бийска. Однако по другой версии, возможно проблема вовсе не в неисправности, а в сложности их управления, ведь водителям пришлось переучиваться.