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Общество11 августа 2022 11:27

В Бийске в первый же день работы сломался «собянинский» трамвай

Горожане шутят, что они просто не хотят ездить по местным дорогам
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
"Собянинский" трамвай в Бийске

"Собянинский" трамвай в Бийске

Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске выпустили на линию «собянинский» трамвай и он сломался в первый же день.

– На остановке «Дом Советов» 11 августа около 17 часов вечера снова возникли неполадки с вагоном. Пассажиров попросили покинуть вагон, а на рельсах стала образовываться пробка из трамваев, - пишет «Бийский рабочий».

Это уже второй случай. Первый произошел в первый же день работы трамваев. Горожане шутят, что москвичам просто не нравятся дороги Бийска. Однако по другой версии, возможно проблема вовсе не в неисправности, а в сложности их управления, ведь водителям пришлось переучиваться.