Осужденный за финансовые махинации экс-депутат Андрей Волков вышел из алтайской тюрьмы

Экс-депутат Андрей Волков Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший депутат АКЗС, бизнесмен Андрей Волков вышел на свободу еще минувшей весной, но известно об этом стало только сейчас.

В колонию Волкова оправили за присвоение и растрату. Будучи учредителем барнаульской УК «Прогресс Плюс» он забирал себе деньги, которые жильцы многоквартирных домов перечисляли за услуги ЖКХ и обналичивал их.

– Волкова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей, - напоминает «Толк».

По данным инсайдеров, он пробыл в заключении чуть больше двух лет и вышел по УДО еще в мае. По неподтвержденной информации он может работать на крупного предпринимателя и политика из Павловского района.