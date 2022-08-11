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Общество11 августа 2022 10:21

Осужденный за финансовые махинации экс-депутат Андрей Волков вышел из алтайской тюрьмы

Он пробыл в заключении чуть больше двух лет
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Экс-депутат Андрей Волков

Экс-депутат Андрей Волков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший депутат АКЗС, бизнесмен Андрей Волков вышел на свободу еще минувшей весной, но известно об этом стало только сейчас.

В колонию Волкова оправили за присвоение и растрату. Будучи учредителем барнаульской УК «Прогресс Плюс» он забирал себе деньги, которые жильцы многоквартирных домов перечисляли за услуги ЖКХ и обналичивал их.

– Волкова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей, - напоминает «Толк».

По данным инсайдеров, он пробыл в заключении чуть больше двух лет и вышел по УДО еще в мае. По неподтвержденной информации он может работать на крупного предпринимателя и политика из Павловского района.