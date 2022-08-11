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Происшествия11 августа 2022 9:40

В Барнауле «социальные работники» украли у пенсионерки больше полумиллиона рублей

Пока женщина отвлекала, ее подельник достал из серванта все накопления
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Полиция задержала "социальных работников"

Полиция задержала "социальных работников"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали парочку, которая представившись социальными работниками, украла больше полумиллиона рублей у пенсионерки.

– Сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого хищения задержаны 25-летний мужчина и 28-летняя женщина. Они подозреваются в том, что под видом социальных работников похитили у 74-летней пенсионерки более 570 тысяч рублей, – сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам потерпевшей, эти «сотрудники» пришли к ней днем. Они начали говорить, что ей необходимо пройти обследование и ответить на вопросы о состоянии здоровья. Пока женщина отвлекала старушку, ее подельник достал из серванта деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.