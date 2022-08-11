Барнаульский меланжевый комбинат прекратил самостоятельную деятельность

БМК Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

АО «Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» (БМК) больше не работает как самостоятельное юридическое лицо. Теперь он входит в состав ростовского ООО «БТК текстиль».

Обновленные данные зафиксированы в системе «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 10 августа 2022 года.

– В апреле руководство БМК сообщало о том, что до конца года на развитие производства «Меланжиста Алтая» будет направлено 3,7 млрд рублей, в 2023 году – около 4,2 млрд рублей. В результате планируется увеличить объем производства с 7-8 млн метров ткани до 12 млн., - пишет «КоммерсантЪ».

Меланжевый комбинат входит в холдинг легкой промышленности «БТК групп». Она занимается полным циклом производства готовых швейных изделий.