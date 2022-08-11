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Происшествия11 августа 2022 6:57

В Барнауле собака покусала ребенка на детской площадке

Родители пострадавшего написали заявление в полицию
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
По словам очевидцев, собака набросилась на ребенка, когда он побежал

По словам очевидцев, собака набросилась на ребенка, когда он побежал

Фото: Анна СЕМИНА

10 августа во дворе дома на улице Сухэ-Батора домашняя собака покусала мальчика. Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшего.

– С собакой гулял мальчик приблизительно возраста от 8 до 10 лет. Она была без намордника, - рассказывает женщина в сообществе «Инцидент Барнаул».

С ее слов, дети играли немного в стороне от собаки, но когда они побежали, животное устремилось за ними, и покусала мальчика. Во двор вызвали хозяйку пса, но она заявила, что это ребенок агрессивно себя вел, а ее собака была в наморднике. Однако нашлись очевидцы, которые опровергли ее версию.

– Заявление в полицию написано, - добавляет родительница.