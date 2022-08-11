Выделенная полоса для автобусов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Выделенные полосы для общественного транспорта появились в Барнауле только в этом году. К этому властей подтолкнул ремонт моста в районе Нового рынка, но уже сейчас понятно, что данный опыт оправдал себя.

– Как отмечают крупные пассажироперевозящие компании города, выделенные полосы действительно себя оправдали. Видно, что автобусы движутся быстрее основного потока личного транспорта. Возможно, выделенные полосы останутся на тех участках, где мы будем понимать, что они необходимы и в дальнейшем. Опыт крупных российских городов показывает, что таким образом даётся приоритет общественному транспорту, – рассказал «ВБ» Валерий Ведяшкин, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

По словам специалиста, за период, что существуют выделенные полосы, уже около тысячи водителей были оштрафованы за движение по ним. Отметим, размер наказания составляет 1500 рублей. Чаще всего нарушителей ловят на улице Аносова.