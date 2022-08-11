В Барнауле произошла массовая авария в Ленточном бору

Последствия ДТП на шоссе Ленточный бор. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Утром в четверг, 11 августа, в Барнауле на объездной дороге произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы.

– Авария на шоссе Ленточный Бор перед поворотом на Южный. Пробка в обе стороны. Работает одна полоса в сторону Южного, - рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным пострадали, как минимум три легковушки и одна фура. Очевидцы рассказывают, что грузовик «собрал» автомобили, движущиеся в попутном направлении.

Помимо этого, минувшим утром еще одна авария произошла непосредственно на Змеиногорском тракте. Там столкнулись легковушка и автобус.