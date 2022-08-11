Горящий магазин Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 11 августа в Рубцовске неизвестные подожгли продовольственный магазин «Светофор».

ЧП произошло на улице Арычная. Сообщение на пульт дежурного поступило в в 00.12 ночи.

– На момент прибытия пожарных горела часть крыши здания открытым пламенем. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 420 квадратных метров, на площади 30 квадратных метров уничтожен приемный пункт товаров, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Полностью возгорание было потушено в 1.36 ночи. По предварительной версии причиной пожара стал поджог. Пострадавших нет.