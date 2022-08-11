В Горно-Алтайске пьяный водитель врезался в столб

Место аварии Фото: предоставлено пресс-службой

9 августа в Горно-Алтайске пьяный водитель «Нивы» не смог справиться с управлением и врезался в столб.

– Около 11 часов 33-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2121 в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части автодороги в кювет, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

После этого водитель врезался в стол и перевернулся на ограждение частного дома. В результате ДТП владелец автомобиля получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

В крови водителя было выявлено значительное количество алкоголя. По данному факту составлен административный протокол.