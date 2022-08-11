Барнаульское «Динамо» на своем поле уступило «Амкару»

"Динамо" проиграло "Амкару" 1:3 Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 10 августа, барнаульское «Динамо» на своем поле принимало пермский «Амкар» и уступило ему 1:3.

В начале встречи публика поприветствовала Евгения Щербакова и Виктора Липина. Парни завершили профессиональную карьеру. Казалось бы, в честь такого памятного события бывшие товарищи по команде должны были приободриться и выиграть, но не тут-то было.

Буквально в самом начале матча судья назначил в ворота «Динамо» пенальти. Иван Маркелов развел нашего голкипера с мячом в разные углы – 0:1.

Дальше – больше. Отыграть все не получалось. Даже пенальти барнаульцы не реализовали. Зато во втором тайме «Амкар» удвоил свое преимущество. Под самый занавес встречи лишь Иван Житников сначала попал в штангу, а потом успел на добивание и сам же оформил гол – 1:2.

Следовало бы немного поднажать, но хозяева поля наоборот только расслабились и в итоге в компенсированное время сфолили и получили еще один 11-метровый в свои ворота. Итог противостояния – 3:1 в пользу «Амкара».