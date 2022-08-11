В Барнауле завели дело после обмана покупателей автосалона

В полицию продолжают поступать заявления Фото: Анна СЕМИНА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту обмана покупателей одного из автосалонов Барнаула. Там якобы вместо новых машин подсовывали бэушные.

– Полицейских заинтересовали заявления от жителей Алтайского края, которые пожаловались на то, что вместо новых автомобилей приобрели в автосалоне подержанные машины по завышенным ценам, - пишет «Толк».

Таким образом пострадали уже несколько человек. Так, к примеру, жителю краевой столицы Антону Трошкову пришлось вызывать наряд после того, как он не смог забрать документы на собственный подержанный автомобиль, который он намеревался сдать в trade-in.

Олег Кадрахан из Ребрихи планировал купить новую Lada Granta выставленную за 358 тысяч рублей, но сам того не понял, как оформил кредит на 690 тысяч, а свой ВАЗ он продал салону всего за 80 тысяч рублей.

И таких примеров еще несколько.