В Барнауле задержали рыбака с краснокнижной стерлядью

Рыба Фото: пресс-службы УТ МВД России по СФО

Правоохранители с поличным задержали барнаульца, который выловил краснокнижную рыбу. Об этом сообщает УТ МВД России по СФО

Полицейские выяснили, что 60-летний мужчина с помощью переметов с 16 крючками выловил 24 экземпляра стерляди. Эта рыба занесена в Красную книгу Алтайского края. Сумма ущерба составила почти 110 тысяч рублей.

- Незаконно добытые биоресурсы и орудия промысла у браконьера изъяты, - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по «а» части 1 статьи 256 УК РФ(Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.