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Происшествия10 августа 2022 10:52

Фура с товаром полностью сгорела на въезде в Белокуриху

Кузов и кабина большегруза выгорели дотла
Татьяна Гейнрих
Причины возгорания неизвестны. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Причины возгорания неизвестны. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Фура с товаром загорелась на въезде в Белокуриху. Фото и видео зрелищного пожара выложили в паблике «Инцидент Барнаул».

Судя по снимкам, огонь полностью охватил машину. Кузов и кабина большегруза выгорели дотла.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и скорая. О погибших и пострадавших ничего неизвестно.

Причина возгорания и подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее во время тушения мощного огня на Алтае сгорела пожарная машина