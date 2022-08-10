Фура с товаром полностью сгорела на въезде в Белокуриху

Причины возгорания неизвестны. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Фура с товаром загорелась на въезде в Белокуриху. Фото и видео зрелищного пожара выложили в паблике «Инцидент Барнаул».

Судя по снимкам, огонь полностью охватил машину. Кузов и кабина большегруза выгорели дотла.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и скорая. О погибших и пострадавших ничего неизвестно.

Причина возгорания и подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее во время тушения мощного огня на Алтае сгорела пожарная машина